Делегации из регионов посетили Брянск в День города

Делегации из регионов России и Белоруссии посетили Брянск в День города и празднования 80-й годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

В Брянске накануне отметили День города и 80-ю годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков. На торжественные мероприятия прибыли гости из Республики Беларусь, Луганской Народной Республики, Абхазии, Республики Дагестан, Орловской, Липецкой и Курской областей. Также в праздничный день регион посетили заместитель полномочного представителя Президента России и в Центральном федеральном округе Сергей Нештенко и командующий Центральным округом Федеральной службы войск национальной гвардии Александр Попов.

«Ваше внимание и уважение подвигу, которому нет срока давности, очень ценно и дорого для каждого из нас!» — сказал глава региона Александр Богомаз.