Дело брянского адвоката Тамары Мельниковой направили в суд

Прокуратура утвердила обвинительное заключение.

Региональная прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд резонансное уголовное дело в отношении адвоката Адвокатской палаты Брянской области Тамары Мельниковой и ее знакомой. Женщин обвиняют в мошенничестве по предварительному сговору в особо крупном размере.

Как сообщает региональное СУ СК РФ, с июля по декабрь 2018 года адвокат и ее знакомая путем обмана завладели 6 миллионами рублей, принадлежавшими подзащитному. Как утверждает следствие, для этого Тамара Мельникова со знакомой убедили клиента и его жену продать жилой дом стоимостью порядка 17,9 миллиона рублей. Взамен Тамара обвиняемому по уголовной статье пообещали условный срок.

Преступление выявили оперативные сотрудники УФСБ России по Брянской области.