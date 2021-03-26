Дело участницы 1xbet о выводе 63 млрд рублей вернули в брянский суд (ВИДЕО)

Собранные брянскими следователями доказательства сочли достаточными.
Первый кассационный суд общей юрисдикции Саратова удовлетворил кассационное представление заместителя прокурора Брянской области Шонсорона Доржиева.
Саратовский суд отменил постановление Бежицкого районного суда Брянска и апелляционное постановление Брянского областного суда и вернул уголовное дело о незаконной игорной деятельности 1xbet в отношении одной из участниц организованной преступной группы Олеси Моспановой в Бежицкий районный суд.
Напомним, в июле 2020 года в Брянске завершили расследование уголовного дела о незаконной организации и проведении азартных игр организованной группой, сопряженных с извлечением дохода в особо крупном размере. Его фигуранткой оказалась Олеся Моспанова.
По версии следствия, Моспанова входила в организованную преступную группу вместе с бизнесменами Романом Семиохиным и Дмитрием Казориным и бывшим майором полиции, руководителем управления К регионального УМВД Сергеем Каршковым.
В офисных помещениях в Брянске они разработали программное обеспечение для проведения азартных игр на информационном ресурсе 1xbet. Азартные игры проводили без лицензии ФНС России.
С 2014 по 2019 год букмекеры заработали более 63 миллиардов рублей – деньги организаторы вывели за пределы РФ.
Олеся Моспанова, утверждает обвинение, принимала деньги от клиентов и зачисляла их на виртуальные счета в личных кабинетах игроков 1xbet.
14 сентября 2020 года ее уголовное дело рассмотрел Бежицкий районный суд. Сочтя, что в деле не установлено место совершения последнего преступного действия, суд вернул его назад в прокуратуру. Две апелляции, поданные в Брянский областной суд, также не принесли результата.
Первый кассационный суд общей юрисдикции Саратова же после рассмотрения представления Доржиева Шонсорона, напротив, счел, что доказательств в деле достаточно, и вернул его на новое рассмотрение. Олеся Моспанова вновь предстанет перед Бежицким районным судом Брянска.
Роман Семиохин, Дмитрий Казорин и Сергей Каршков покинули пределы страны и сейчас находятся в федеральном розыске.
В частности, Семиохин получил гражданство Кипра, вложив 1 миллион евро в строительство коронавирусного госпиталя в Никосии. По данным СМИ, он также выделил Брянску 40 миллионов рублей на борьбу с пандемией.
Ранее стало известно о причастности к делу и бывшего мэра Брянска, ныне депутата областной Думы Николая Патова.
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