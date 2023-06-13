День России в Брянске отметили концертом

День России отметили концертом-митингом в Брянске. О мероприятии рассказали в городской администрации.

В День России в концертном зале «Дружба»Сегодня в Брянске прошёл концерт-митинг «Вместе мы — Россия!». В нём участвовали чиновники и депутаты, матери, жены погибших защитников Отечества, семьи участников специальной военной операции, волонтеры и молодежь, в том числе из города Брянки Луганской Народной Республики.

На митинге-концерте состоялась торжественная церемония вручения первых. Документы получили участники и активисты Российским движением детей и молодежи «Движение первых», которым исполнилось 14 лет. Также на мероприятии вручили государственные награды.

Кульминацией концертной программы стала песня Шамана «Я — русский!» в исполнении сводного народного хора Брянской области, сводного хора Брянской городской детской хоровой школы под руководством заслуженного работника культуры РФ Маргариты Гурской.