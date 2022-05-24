День славянской письменности и культуры в Брянске отметили хоровым концертом

Праздничные мероприятия развернулись на Славянской площади.

24 мая на Славянской площади в Брянске прошел праздничный концерт «В единстве наша сила!».

Торжественное мероприятие посвятили памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, празднованию Дня славянской письменности и культуры и Году культурного наследия народов России.

В концерте принял участие сводный хор из почти 700 воспитанников детских, академических и народных хоровых коллективов.

Над Славянской площадью звучали Гимн России, «Многолетие», «Прощание славянки», «Аист на крыше», «Путь всегда будет солнце», «Катюша», «Славься!», «Вперед, Россия!», «Вместе весело шагать», «Дорога добра», «Хотят ли русские войны?!», «От героев былых времен», «Поклонимся великим тем годам!».

По завершении хорового концерта на Славянской площади развернулась выставка под открытым небом «Традиционный народный костюм Брянской области» греческого фотохудожника Костаса Асимиса.