День славянской письменности отметили в Брянске

День славянской письменности в Брянске отметили концертом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Во Дворце культуры Брянского машиностроительного завода прошёл праздничный концерт сводного хора, посвященный Дню славянской письменности и культуры «В словах и музыке — единая душа!». Он объединил сотни участников — детские, академические и народные хоровые коллективы. Они исполнили Гимны России и Брянской области, а также патриотические композиции, в том числе современных артистов.
Во время концерта награды получили лауреаты регионального этапа Всероссийского хорового фестиваля. Также в фойе для гостей работали выставки, посвященные славянской письменности, Году педагога и наставника, Году русского языка в странах СНГ, 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова и Федора Шаляпина.
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