Депутат Брянского горсовета покорил Эльбрус

Депутат Брянского горсовета с супругой и коллегами покорил Эльбрус.

Самую высокую точку России и Европы гору Эльбрус покорил депутат Брянского городского совета и руководитель регионального отделения партии Гражданская платформа Дмитрий Корнилов. 5642 метров он преодолел вместе с коллегами и женой. Это был первый опыт высотного восхождения.

«Мы готовились несколько месяцев, но несмотря на это, лично мне было очень тяжело. Огромная благодарность моей супруге за поддержку. Оксана не побоялась и составила нам компанию на восхождении. Просто не представляю откуда она нашла в себе столько силы и воли, чтобы не развернуться и завершить поход», – рассказал Дмитрий Корнилов.