Депутаты Госдумы хотят избавить брянских школьников от ОГЭ

Депутаты Госдумы разрабатывают законопроект об отмене ОГЭ для выпускников девятых классов всей страны, включая Брянщину.

Как сообщают со ссылкой на председателя думского комитета по образованию и науке Максима Зайцева «Известия«, на первом этапе предполагается оставить ОГЭ только для школьников, которые после 9 класса намерены продолжать обучение в начальних и средних профессиональных образовательных учреждениях. А со временем отказаться от него окончательно.

В перспективе депутаты, по слвоам Зайцева, предлагают отказаться и от ЕГЭ, так как, по их мнению, он отражает не реальные знания школьников, а навыки по прохождению конкретных тестов.

Однако в Рособрнадзоре иного мнения. Там считают, что экзамены отражают реальные знания детей, и необходимости в их отмене не видят. экзамен отражает реальные знания детей.