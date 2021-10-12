Деревянный рок-забор в Навле борется за звание лучшего арт-объекта России

Необычное ограждение создал музыкант Евгений Мартишин.
Необычный палисадник у пятиэтажного дома №4 по улице Генерала Петренко в Навле претендует на звание лучшего арт-объекта России. Конкурс народных арт-объектов «Туту Арт – 2021» объявил сервис путешествий «Туту.ру».
Участие в нем принимают 85 предметов самодеятельного искусства из каждого региона России. В числе экспонатов – авторский драккар, терминатор из старых редукторов и другие. Какой арт-объект получит звание самого неординарного, решит голосование.
Голосование проходит в 10 раундов с 12 октября по 24 января. В каждом раунде необходимо выбрать понравившийся объект, а затем проголосовать за лучший из 10 финалистов. Автор объекта-победителя получит награду.
Первый раунд проходит с 12 по 18 октября. В нем представлены восемь авторских арт-объектов из восьми регионов, в том числе навлинский рок-забор.
Музыкант Евгений Мартишин создал вокруг палисадника пятиэтажки оригинальный забор в форме балалаек, гитар и контрабасов. В кустах у подъезда стоит скамейка-рояль, на дереве висит телевизор с надписью: «Наше ТВ фигню не показывает», а деревья украшены скворечниками в виде музыкальных колонок. Двор, где живет Евгений, в соцсетях уже прозвали «лучшей фотозоной поселка».
Проголосовать за рок-забор можно на странице проекта.
10.10.2021 14:00
В Сафоновском районе горел цех по производству древесного угля
10 октября, в третьем часу ночи рабочий одного из производств в деревне Иваники Сафоновского района производил обход территории и увидел, что из цеха по производству древесного угля, расположенного по соседству, идет дым. Мужчина позвонил и сообщил о происходящем работникам злосчастного производства, которые проживали в соседней деревне. Рабочие приехали, открыли цех и обнаружили, что внутри происходит
10.10.2021 12:43
В Смоленске рано утром сгорела ГАЗель
Рано утром 10 октября на улице Соболева в Смоленске произошёл пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. Прибывшие огнеборцы произвели разведку и обнаружили, что за административным зданием объят пламенем грузовой автомобиль ГАЗель, дым от которого заявители приняли за пожар в здании. Подав на ликвидацию пожара воздушно-пенный ствол пожарным удалось достаточно
07.10.2021 15:29
Ночью в Духовщинском районе вспыхнула баня
7 октября около часа ночи житель одного из частных домов на улице Центральной в деревне Зимец Духовщинского района произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Смоленской области. Житель одного из частных домов услышал громкий треск за окном, а когда вышел на улицу, то увидел, что заревом его полыхающей бани освещена вся
07.10.2021 15:20
В Сафонове произошел пожар в цеху
Днём 6 октября произошло возгорание в одном из производственных помещений на улице Октябрьская в городе Сафоново, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. К месту незамедлительно были направлены пожарно-спасательные подразделения. До прибытия пожарных администрацией объекта была проведена эвакуация персонала. К моменту прибытия первых пожарных расчетов горела деревянная пристройка в дальнем углу цеха. Огонь
06.10.2021 17:45
Житель деревни в Сафоновском районе подозревается в доносе
В Сафоновском районе возбуждено уголовное дело о заведомо ложном доносе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Смоленской области. Житель деревни Прудки Сафоновского района 1987 года рождения обратился в полицию с заявлением по факту угона принадлежащей ему автомашины иностранного производства. Сотрудники полиции выяснили, что накануне указанный автомобиль стал участником дорожно-транспортного происшествия на федеральной