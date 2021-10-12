Деревянный рок-забор в Навле борется за звание лучшего арт-объекта России

Необычное ограждение создал музыкант Евгений Мартишин.

Необычный палисадник у пятиэтажного дома №4 по улице Генерала Петренко в Навле претендует на звание лучшего арт-объекта России. Конкурс народных арт-объектов «Туту Арт – 2021» объявил сервис путешествий «Туту.ру».

Участие в нем принимают 85 предметов самодеятельного искусства из каждого региона России. В числе экспонатов – авторский драккар, терминатор из старых редукторов и другие. Какой арт-объект получит звание самого неординарного, решит голосование.

Голосование проходит в 10 раундов с 12 октября по 24 января. В каждом раунде необходимо выбрать понравившийся объект, а затем проголосовать за лучший из 10 финалистов. Автор объекта-победителя получит награду.

Первый раунд проходит с 12 по 18 октября. В нем представлены восемь авторских арт-объектов из восьми регионов, в том числе навлинский рок-забор.

Музыкант Евгений Мартишин создал вокруг палисадника пятиэтажки оригинальный забор в форме балалаек, гитар и контрабасов. В кустах у подъезда стоит скамейка-рояль, на дереве висит телевизор с надписью: «Наше ТВ фигню не показывает», а деревья украшены скворечниками в виде музыкальных колонок. Двор, где живет Евгений, в соцсетях уже прозвали «лучшей фотозоной поселка».

Проголосовать за рок-забор можно на странице проекта.