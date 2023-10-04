Дети не погибли в ДТП и на пожарах в Брянске в этом году

Ни один ребенок не погиб в ДТП, в водоёмах и на пожарах в Брянске в этом году. Об этом сообщили в мэрии.

На комиссии по делам несовершеннолетних и защите прав при Брянской городской администрации обсудили безопасность детей. Там собрались сотрудники полиции, прокуратуры, следственного управления, МЧС.

«Необходимо больше работать с родителями, встречаться с ними на общешкольных собраниях. Именно там можно рассказать о безопасности. Прийти нам всем вместе, спасателям, полицейским. Открыто разобрать наши проблемы на конкретных примерах. Как могут пострадать дети на пожаре или ДТП. Не боясь ничего. Людям в погонах – особое доверие. Школа – это то место, где все мы можем найти общий язык и понимание. Основная ответственность за жизнь и здоровье детей лежит на их родителях», — подчеркнул вице-мэр Сергей Антошин.

На комиссии отметили, что Брянск становится безопасней. В этом году ни один ребенок не погиб на пожарах, при купании на городских водоёмах и в ДТП. Число пострадавших в авариях детей также снизилось.