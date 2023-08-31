Детский сад №144 затопило в Брянске

Детский сад №144 в Брянске затопило из-за прорыва трубы. Об этом сообщили в городской администрации.

В детском саду №144 Фокинского района произошла авария. В здании прорвало трубу и вода затопила подвал. Аварийные службы откачали воду.

Теперь специалисты ждут пока помещение просохнет. Затем они приступят к восстановительным работам. На это потребуется около недели.

Детей на время ремонта переведут в соседние сады «Малютка», «Родничок» и «Песенка».