«Диалоги с героями» прошли в брянском Дворце творчества

«Диалоги с героями» прошли во Дворце творчества Брянска. Об этом в своих соцсетях рассказал губернатор Александр Богомаз.

В Брянском областном губернаторском Дворце детского и юношеского творчества им. Ю. А. Гагарина прошла встреча в рамках проекта «Диалоги с героями».

Губернатор Брянской области Александр Богомаз, Герои России Александр Постоялко и Андрей Фроленков, а также Федор Симоненко, награжденный медалью «За отвагу», пообщались со школьниками, кадетами и юнармейцами.

«Такие встречи с ребятами — это уникальная возможность поговорить с ними. Вопросы были самыми разными: какими качествами нужно обладать, чтобы служить в ОМОНе или спецназе, что такое патриотизм и подвиг, армейская дружба, как сложилось такое отношение в мире к нашей великой стране России. Были и такие вопросы, которые заставили задуматься о смысле жизни, о том, что для каждого из нас значит быть счастливым, какие были и есть мечты, что для человека — самое главное?» – отметил глава региона.

193 брянцев удостоены звания Героя Советского Союза, 33 участника войны стали полными кавалерами ордена Славы. Всего более 16 тысяч жителей получили госнаграды.

«Для любого народа очень важно помнить и чтить своих героев, а жителей многонациональной России всегда именно это качество отличало от других стран. И пока мы будем воспитывать подрастающее поколение на примерах наших Героев, мы будем сильной, великой, могучей державой! » – заключил Александр Богомаз.