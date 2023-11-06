«Динамо-Брянск» выиграл матч с омским «Иртышом»

«Динамо-Брянск» прервал серию проигрышей на Первенстве Второй лиги и победил «Иртыш» из Омска. Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба.

В Брянске на стадионе «Динамо» прошёл предпоследний матч этого года 17-го тура LEON Первенство Второй лиги А 2023/24. На поле встретились «Динамо-Брянск» и «Иртыш» из Омска.

На 23 минуте матча счёт открыл полузащитник Дмитрий Пикатов. В на 40-й минуте штрафной удар в исполнении защитника Владислава Дрогунова принес брянской команде второй гол. Встреча закончилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.