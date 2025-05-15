Директор брянского музея участвует в международной конференции России и Китая. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

В Особняке Кельха в Санкт-Петербурге проходит международная конференция «О сходствах и различиях традиционных и эстетических ценностей в литературе России и Китая». Мероприятия проводится в рамках проекта Российско-китайские созвучия. Открыл конференцию консул КНР по культуре господин Сун Чжэньцзя. Там выступают известные писатели, переводчики, деятели культуры и искусств двух стран.

В мероприятии участвует директор брянского музея-заповедника Ф. И. Тютчева «Овстуг» Оксана Шейкина. Она выступила с докладом.

Музей-заповедник Ф.И. Тютчева «Овстуг» является партнёром кросс-культурного литературного проекта Российско-китайские созвучия.