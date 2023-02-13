Директор департамента Минсельхоза открыл «Лыжню России» в Стародубе

Директор департамента Минсельхоза России Роман Некрасов дал старт «Лыжне России» в Стародубе. Об этом сообщили в региональном правительстве.

«Лыжня России-2023» стартовала по всей стране. В Стародубском округе н В торжественном открытии соревнований принял участие директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства РФ Роман Некрасов.

«В сегодняшнем мероприятии не будет проигравших, потому что сегодня все получат заряд положительных эмоций, сегодня все получат свою порцию хорошего настроения. Но, как в любом мероприятии с соревновательным моментом, всегда есть победители, поэтому пусть сегодня победит сильнейший, пусть за вас порадуются ваши близкие, ваши родители, и самое главное — чтобы у нас с вами было мирное небо над головой», – сказал Роман Некрасов.

На старт «Лыжни России-2023» вышли более 200 человек. Самая юная категория спортсменов — мальчики и девочки 6–8 лет, а самая опытная — мужчины и женщины 60 лет и старше. Для каждой была своя протяженность трассы.

Победители получили грамоты и медали.