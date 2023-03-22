До плюс 15 градусов потеплеет на Брянщине

В четверг в Брянской области потеплеет до плюс 15 градусов. Об этом сообщили в региональном МЧС со ссылкой на синоптиков.

В четверг, 23 марта в Брянской области будет облачно с прояснениями. При этом осадков не ожидается. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с.

Температура ночью опустится до 0ºC. Днём воздух прогреется до +15ºC.

Напомним, весенний паводок уже затопил более 10 участков.