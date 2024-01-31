Дочь ветерана ОВД передала награды отца в музей брянской полиции

Дочь ветерана ОВД передала награды отца и матери в музей брянской полиции. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В музее истории органов внутренних дел в здании Управления МВД России по Брянской области прошло торжественное мероприятие. Жительница Брянска Светлана Кораблина передала в экспозицию китель с армейскими наградами своего отца и военные награды матери. В церемонии участвовали полицейские, председатель Совета ветеранов УМВД Игорь Пудиков и ребята из отряда «Юный страж порядка».

Николай Сергеевич Поздняков с ноября 1941 воевал на Карельском, Юго-западном, 1-м и 2-м Белорусских фронтах. Он был награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, орденом Красной звезды, медалями «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией». После войны ветеран служил на руководящих должностях в милиции и ушёл в отставку в звании подполковника.

А его супруга Мария Даниловна Поздняковой прошла Великую Отечественную войну в войсках связи.