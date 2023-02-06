Дорогу на улице Любезного отремонтируют в Брянске

На улице Любезного в областном центре капитально отремонтируют дорогу. Об этом сообщили в городском управлении ЖКХ.

В программу капитального ремонта в этом году вошла автодорога по улице Любезного в Советском районе города. Рабочие приведут в порядок участок в 0,41 километра от дома №6 до улицы Красноармейской.

Подрядчик «Дортрансстрой» заменит асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуаров, а также обустроит наружне освещение.