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Дорогу на улице Любезного отремонтируют в Брянске

2023, 06 февраля 12:56 Общество
Дорогу на улице Любезного отремонтируют в Брянске
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На улице Любезного в областном центре капитально отремонтируют дорогу. Об этом сообщили в городском управлении ЖКХ. 

В программу капитального ремонта в этом году вошла автодорога по улице Любезного  в Советском районе города. Рабочие приведут в порядок участок в 0,41 километра от дома №6 до улицы Красноармейской. 

Подрядчик «Дортрансстрой» заменит асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуаров, а также обустроит наружне освещение.

Дорогу на улице Любезного отремонтируют в Брянске

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