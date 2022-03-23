Досрочный ЕГЭ провели в Брянске

Экзамен сдавали 73 человека.

Досрочный этап Единого государственного экзамена провели в Брянске на базе школы №58. На него заявились 73 человека, в том числе двое — на географии, трое — на химию и 12 — на литературу. Все они выпускники прошлых лет и студенты колледжей.

За порядком на экзаменах следили по видео из ситуационно-информационного центра мониторинга ЕГЭ при департаменте образования и науки Брянской области.

«Наша задача — создать все условия для того, чтобы государственная итоговая аттестация в нашем регионе прошла на самом высоком уровне, честно и открыто», — отметил заместитель директора департамента образования и науки Брянской области Виктор Михайлович Ширяев.

Первые экзамены прошли без нарушений. Результаты будут известны до 6 апреля.