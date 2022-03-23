Город32

Досрочный ЕГЭ провели в Брянске

2022, 23 марта 15:03 Общество
Досрочный ЕГЭ провели в Брянске
Источник фото

Экзамен сдавали 73 человека.

Досрочный этап Единого государственного экзамена провели в Брянске на базе школы №58. На него заявились 73 человека, в том числе двое — на географии, трое — на химию и 12 — на литературу. Все они выпускники прошлых лет и студенты колледжей.

За порядком на экзаменах следили по видео из ситуационно-информационного центра мониторинга ЕГЭ при департаменте образования и науки Брянской области.

«Наша задача — создать все условия для того, чтобы государственная итоговая аттестация в нашем регионе прошла на самом высоком уровне, честно и открыто», — отметил заместитель директора департамента образования и науки Брянской области Виктор Михайлович Ширяев.

Первые экзамены прошли без нарушений. Результаты будут известны до 6 апреля.

Читайте также
На содержание брянских парков потратят около 25 миллионов рублей
23 марта 12:37
На содержание брянских парков потратят около 25 миллионов рублей
С начала весны с улиц Брянска убрали 7 600 тонн песка
23 марта 12:17
С начала весны с улиц Брянска убрали 7 600 тонн песка
Брянские гимнасты завоевали медали на Всероссийских соревнованиях
23 марта 08:00
Брянские гимнасты завоевали медали на Всероссийских соревнованиях
На улице Шолохова в Брянске стартовал капремонт дороги
22 марта 12:11
На улице Шолохова в Брянске стартовал капремонт дороги

Новости регионов

Актуальные темы

Общество
Схема движения автобусов изменится в Брянске
Лента новостей
Обязательная вакцинация в Брянской области отменена
Общество
Масочный режим в Брянской области продолжает действовать
Лента новостей
23 брянца стали Героями России
Экономика
Недостоверная статистика мешает покупать социальное жильё для брянцев

Новости партнёров

«О рекламе»
«О рекламе»

Заместитель руководителя управления-начальник отдела Брянского УФАС России  Наталья Новикова  ответила на вопросы читателей  о  требованиях к размещению рекламы с употреблением слов в превосходной степени.

Ключ на максимум: «Ростелеком» расширил функционал своей платформы для новостройки в Брянске
Ключ на максимум: «Ростелеком» расширил функционал своей платформы для новостройки в Брянске

Провайдер расширил возможности платформы «Ростелеком Ключ» для брянского жилого комплекса «Атмосфера в парке».

Маршрут двух пригородных поездов Суземского направления в Брянской области изменится в связи с ремонтно-путевыми работами в начале апреля
Маршрут двух пригородных поездов Суземского направления в Брянской области изменится в связи с ремонтно-путевыми работами в начале апреля

Маршрут двух пригородных поездов Суземского направления в Брянской области изменится 1, 4 и 5 апреля в связи с проведением ремонта пути на участке Брянск-Льговский – Синезёрки.

Сотрудники «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» приняли участие во Всероссийских масштабных командно-штабных учениях, проводимых МЧС России
Сотрудники «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» приняли участие во Всероссийских масштабных командно-штабных учениях, проводимых МЧС России

Цель учений - предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

«Ростелеком» стал лучшим работодателем среди телеком-компаний
«Ростелеком» стал лучшим работодателем среди телеком-компаний

«Ростелеком» вошел в топ-10 «Рейтинга работодателей России» по версии hh.ru в категории «Крупнейшие компании». Заняв восьмое место в общем рейтинге, который включает 100 участников, компания стала лучшим работодателем в телекоммуникационной отрасли.