Дождь с градом и туман прогнозируют в среду в Брянской области

Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.

В среду, 15 июня в Брянской области пройдут дожди и прогремят грозы. Об этом рассказали в региональном МЧС. В некоторых районах пройдёт град, а ночью опустится туман.

Ветер будет дуть западный 8-13 м/с, а при грозе – порывы до 17 м/с. Ночью температура опустится до +7ºC. Днём воздух прогреется до +23ºC.