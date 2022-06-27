Два брянских выпускника сдали ЕГЭ по физике на 100 баллов

7,8% получили более 80 баллов.

Два выпускника Брянской области сдал ЕГЭ по физику на 100 баллов. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.

В ЕГЭ по физике участвовали более тысячи школьников области. 7,8% из них получили более 80 баллов. Высший результат показали двое выпускников из Брянской области.

Одна из них ученица технологического профиля Новозыбковского профессионально-педагогического колледжа Варвара Николина.

«Никогда не нужно останавливаться на достигнутом, нужно уметь принимать поражения, это делает нас сильнее. Если у вас есть друзья с такой же целью, а именно: достичь высоких результатов, то вам очень повезло», – считает Варвара.

Девушка поблагодарила также своего педагога за поддержку.