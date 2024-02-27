Два дома для сирот построят в Сураже

В Сураже в этом году построят два восьмиквартирных дома для детей-сирот за 41 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В этом году в Сураже построят два восьмиквартирных дома. Проект обойдётся в более чем более 41 млн рублей. Квартиры в них предназначены для детей-сирот.

За пять лет в Суражском районе органы опеки и попечительства выдали 34 квартиры и 2 сертификата для оставшихся без родителей в раннем возрасте жителям.