Два километра трассы отремонтировали по нацпроекту в Суражском районе. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В этом году в Суражском районе отремонтировали часть трассы Сураж — Гордеевка. Подрядная организация АО «Брянскавтодор» привела в порядок два километра дороги.

Рабочие отремонтировали водопропускную трубу, уложили новое асфальтобетонное покрытие и укрепили обочины. Также специалисты обновили остановки. В завершении на проезжую часть нанесли разметку термопластиком со световозвращающими элементами и поставили дорожные знаки.

Ремонт сделали по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».