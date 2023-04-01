Два субботника пройдут на Брянщине в апреле

Два общегородских субботника пройдут в апреле в Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В последний день этого марта в Брянской области прошла санитарная пятница. В обеденное время на уборку вышли чиновники, работники предприятий и организаций, студенты и жители. Они убирали мусор , скопившийся за зиму. Также в скверах и парках чистили газоны от прошлогодней листвы.

А дорожники ликвидировали локальные свалки, подметали песок с тротуаров, пилили ветки, вырубали поросль и вывозили скопившиеся ранее порубочные остатки.

«Санитарная пятница» стала подготовкой к общегородским субботникам. Они пройдут в Брянской области 8 и 22 апреля.