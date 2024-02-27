Две золотые награды завоевал брянский ветеран СВО в Калуге
Две золотые награды завоевал брянский ветеран СВО на Кубке защитников Отечества в Калуге. Об этом сообщили в региональном департаменте социальной политики и занятости населения.
В Калуге завершились Межрегиональные соревнования среди ветеранов специальной военной операции «Кубок защитников Отечества». Участвовали в них более двухсот военных из 29 регионов России.
В турнире по армрестлингу выступил брянский спортсмен Валентин Андриенко. В весовой категории 80 кг открытой левой и правой рукой ветеран завоевал две золотые медали.
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