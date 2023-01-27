Две золотые свадьбы отметили в брянском загсе

Сразу две золотые свадьбы отметили в загсе Советского района Брянска. Об этом рассказали в региональном управлении записи актов гражданского состояния.

В отдел загс Советского района Брянска две супружеские пары отметили золотой юбилей. Полвека прожили вместе Владимир и Татьяна Кулинковы, а также Виктор и Нина Киселевых. Они оставили подписи в Книге почетных юбиляров супруги.

Семья Киселевых уже более 30 лет выращивает цветы. Любовь к этому они передали и своему сыну Алексею.

А вся жизнь Кулинковых связана с Брянском. Татьяна Васильевна более 30 лет проработала на одном предприятии и получила звание «Ветеран труда». Владимир Васильевич также много работал. А сейчас его главном увлечением стало разведение голубей. Со своими питомцами он частый гость на праздниках в Брянске.