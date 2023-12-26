Движение и парковку машин ограничат в центре Брянска

Движение и парковку машин ограничат в Советской районе Брянска на время новогодних представлений. Об этом сообщили в городской администрации

В Советском районе Брянска запретят движение и парковку машин из-за праздничных мероприятий. С 19 часов 27 декабря и до окончаний представлений 28 декабря ограничения введут:

— на участке дороги от проспекта Ленина до улицы Октябрьской (вдоль здания «Брянского государственного цирка», в том числе на территории парковки у здания «Дома быта»);

— на участке дороги по улице Арсенальской (от проспекта Ленина до улицы Октябрьской, в том числе у здания «Брянского государственного цирка и дома № 99 по проспекту Ленина);

— на участке дороги улицы Октябрьской (в районе домов №103 и 105 до улицы Арсенальской).

А с полуночи 27 декабря до 14 часов 28 декабря движения и парковку автомобилей запретят на улице Емлютина от проспекта Ленина до Дворца детского и юношеского творчества им. Ю.А. Гагарина.