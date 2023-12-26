Движение и парковку машин ограничат в центре Брянска

Движение и парковку машин ограничат в Советской районе Брянска на время новогодних представлений. Об этом сообщили в городской администрации
В Советском районе Брянска запретят движение и парковку машин из-за праздничных мероприятий. С 19 часов 27 декабря и до окончаний представлений 28 декабря ограничения введут:
— на участке дороги от проспекта Ленина до улицы Октябрьской (вдоль здания «Брянского государственного цирка», в том числе на территории парковки у здания «Дома быта»);
— на участке дороги по улице Арсенальской (от проспекта Ленина до улицы Октябрьской, в том числе у здания «Брянского государственного цирка и дома № 99 по проспекту Ленина);
— на участке дороги улицы Октябрьской (в районе домов №103 и 105 до улицы Арсенальской).
А с полуночи 27 декабря до 14 часов 28 декабря движения и парковку автомобилей запретят на улице Емлютина от проспекта Ленина до Дворца детского и юношеского творчества им. Ю.А. Гагарина.
21.12.2023 14:53
Железнодорожники организовали для юных смолян обзорную экскурсию на новогоднем поезде
Накануне новогодних каникул железнодорожники организовали для воспитанников СОГБУ «Детского дома «Гнездышко» из Смоленска обзорную экскурсию на празднично украшенном рельсовом автобусе РА2-106. Во время поездки Дед Мороз и Снегурочка вручили ребятам подарки, о которых они ранее просили в письмах, адресованных главному зимнему волшебнику. Кроме того, в игровой форме детям напомнили правила безопасного поведения на железнодорожной инфраструктуре,
20.12.2023 11:33
Время добрых дел
В Смоленске стартовала благотворительная акция. На минувшей неделе в Смоленской областной Думе по сложившейся доброй традиции в преддверии новогодних и рождественских праздников открылась благотворительная выставка-ярмарка «От сердца к сердцу». Отклик в сердцах Организатором мероприятия выступили областная Дума, Смоленская областная общественная организация детей-инвалидов и их родителей «Дети-Ангелы-Смоленск», региональное отделение партии «Единая Россия», Смоленская епархия Русской православной церкви. В акции приняли участие учащиеся образовательных и социальных учреждений, воспитанники домов творчества,