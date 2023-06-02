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Движение ограничат на улице Снежетьский вал в Брянске

2023, 02 июня 14:34 Общество
Движение ограничат на улице Снежетьский вал в Брянске
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На два дня на улице Снежетьский вал в  Брянске ограничат движение из-за ремонта. Об этом сообщили в городской администрации. 

На улице Снежетьский вал в Брянске продолжается капитальный ремонт дороги. Рабочие приводят в порядок участок в 2,65 километра от проспекта Московского до моста через реку Снежеть.  А 3 и 4 июня с 6 до 20 часов на участке ремонта ограничат движение транспорта по полосам.

На дороге по улице Снежетьский Вал в Фокинском районе Брянска подрядчик  «СпектрБрянскСтрой» заменит асфальтобетонное покрытие, построит новый тротуар, обустроит электроосвещение, заменит дорожные знаки, поставит пять светофоров и нанесёт разметку . Закончить ремонт должны до 25 сентября 2023 года.

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