Движение ограничат на улице Снежетьский вал в Брянске

На два дня на улице Снежетьский вал в Брянске ограничат движение из-за ремонта. Об этом сообщили в городской администрации.

На улице Снежетьский вал в Брянске продолжается капитальный ремонт дороги. Рабочие приводят в порядок участок в 2,65 километра от проспекта Московского до моста через реку Снежеть. А 3 и 4 июня с 6 до 20 часов на участке ремонта ограничат движение транспорта по полосам.

На дороге по улице Снежетьский Вал в Фокинском районе Брянска подрядчик «СпектрБрянскСтрой» заменит асфальтобетонное покрытие, построит новый тротуар, обустроит электроосвещение, заменит дорожные знаки, поставит пять светофоров и нанесёт разметку . Закончить ремонт должны до 25 сентября 2023 года.