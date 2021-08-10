Движение по дороге Брянск I – Брянск II откроют ко Дню города

Протяженность новой автомагистрали составит 5,4 километра.

В Фокинском районе продолжается строительство дороги – защитной дамбы Брянск I – Брянск II. В рамках национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» работы ведет ООО «Дорстрой32». Протяженность новой автомагистрали составит 5,4 километра. Это крупнейшая городская стройка последних лет.

Как сообщает городская администрация, сейчас основные работы сосредоточены на участке от моста через Снежеть до пересечения с кольцом у железнодорожного вокзала Брянск I.

Строительство дороги ведется без выходных. Подрядчик уверен, что движение по новой дороге откроют ко Дню города, 17 Сентября.