Движение поездов в Брянской области восстановили

Движение поездов на перегоне Унеча – Рассуха в Брянской области восстановили около 300 железнодорожников. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Движение поездов на перегоне Унеча – Рассуха открыли в 4.53 часов утра. Поезд №202 Новозыбков – Москва прибыл в пункт назначения по графику в 5.12 часов. Состав №204 Новозыбков – Москва также ожидают по расписанию в 10.24 часов. Поезд №86 Климов – Москва задержится примерно на два часа.

«Пассажиры опоздавшего поезда, следующие через Москву транзитом, могут переоформить билеты, получить справку об опоздании поезда без дополнительного сбора в кассах вокзалов, а также бесплатно воспользоваться услугами залов ожидания повышенной комфортности, комнат матери и ребенка, камер хранения», – уточнили в РЖД.

Напомним, 1 мая из-за взрыва с рельсов сошёл грузовой состав. Около 300 железнодорожников и три восстановительных поезда ликвидировали последствия происшествия. Они уложили около 100 метров железнодорожного полотна.