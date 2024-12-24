Движения машин ограничат в Брянске из-за губернаторской ёлки

Движения машин ограничат в Брянске на день из-за губернаторской ёлки. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В Брянске 27 декабря пройдёт губернаторская новогодняя елка. Из-за этого временно ограничат движение и парковку транспорта на трех участках.

Проспект Ленина до улицы Октябрьской — участок вдоль здания Брянского государственного цирка, включая парковочную зону у Дома быта (проспект Ленина, 67). Улица Арсенальская — от проспекта Ленина до улицы Октябрьской, включая парковки у цирка и дома № 99 по проспекту Ленина. Улица Октябрьская — участок от дома № 103 и № 105 до улицы Арсенальской.

Ограничения действуют с 20 часов 26 декабря и до завершения мероприятий. При этом движение транспорта на указанных участках 27 декабря будет полностью запрещено во время праздника.