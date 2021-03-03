Двоим брянцам грозит до 20 лет за наркозакладки

Наркоторговцы сбывали товар в Брянске и Орле.

Советский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении двоих наркоторговцев.

Как сообщает региональная прокуратура, их обвиняют в сбыте наркотических и психотропных веществ в особо крупном размере.

По версии следствия, в апреле – мае 2020 года жители Советского района делали «закладки» в Брянске и Орле. При задержании правоохранители изъяли у них более килограмма наркотиков.

Каждому из них грозит от 15 до 20 лет заключения.