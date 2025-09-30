Двор на улице Клары Цеткин в Брянске отремонтировали за 15,5 млн рублей по федеральному проекту. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В 2025 году в план ремонта по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в Брянске вошли семь дворов. Шесть из них уже благоустроили. На это выделили около 64 миллионов рублей.

На улице Клары Цеткин в Володарском районе работы завершаются. За три месяца подрядчик преобразил территорию около домов №27 и 29. Рабочие уложили около 2200 квадратных метров асфальта и замостили тротуарной плиткой пешеходные дорожки. На детской площадке сделали травмобезопасное покрытие, смонтировали качели, карусель, горку, турники и лавочки, а также огородили площадку для игры в мяч. У каждого подъезда смонтировали светодиодные фонари и поставили лавочку с урной. Ремонт обошёлся в 15,5 млн рублей.

Комиссия под руководством главы районной администрации Светланы Бледновой осмотрела отремонтированный двор.

«Строителям нужно довести до ума водосток с крыши, предстоит завезти последнее оборудование на детскую площадку. Наполнить песочницу песком, подсыпать грунт на газоны. И только тогда работу подрядчика мы примем», — уточнила Светлана Бледнова.