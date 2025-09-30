Двор на улице Клары Цеткин в Брянске отремонтировали за 15,5 млн рублей по федеральному проекту. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
В 2025 году в план ремонта по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в Брянске вошли семь дворов. Шесть из них уже благоустроили. На это выделили около 64 миллионов рублей.
На улице Клары Цеткин в Володарском районе работы завершаются. За три месяца подрядчик преобразил территорию около домов №27 и 29. Рабочие уложили около 2200 квадратных метров асфальта и замостили тротуарной плиткой пешеходные дорожки. На детской площадке сделали травмобезопасное покрытие, смонтировали качели, карусель, горку, турники и лавочки, а также огородили площадку для игры в мяч. У каждого подъезда смонтировали светодиодные фонари и поставили лавочку с урной. Ремонт обошёлся в 15,5 млн рублей.
Комиссия под руководством главы районной администрации Светланы Бледновой осмотрела отремонтированный двор.
«Строителям нужно довести до ума водосток с крыши, предстоит завезти последнее оборудование на детскую площадку. Наполнить песочницу песком, подсыпать грунт на газоны. И только тогда работу подрядчика мы примем», — уточнила Светлана Бледнова.
24.09.2025 12:52
Учебный план
В областном центре обсудили реализацию региональной программы «Герои СВОего времени. Смоленск». Она является продолжением федерального проекта «Время героев» и направлена на подготовку управленцев из числа участников СВО. Участие в обсуждении приняли губернатор Василий Анохин и ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров – гость отметил высокий уровень организации региональной программы в Смоленской области. «Бойцы, которые защищали страну
24.09.2025 12:47
Отдых на берегу озера
В Демидовском муниципальном округе появится новый оздоровительный комплекс на базе действующего санатория имени Н.М. Пржевальского. Хорошей новостью со смолянами поделился губернатор Василий Анохин. На прошлой неделе он подписал соглашение о реализации проекта с президентом Cosmos Hotel Group Александром Биба при участии основателя АФК «Система» Владимира Евтушенкова. Cosmos Hotel Group — это ведущий федеральный гостиничный
24.09.2025 12:45
Закрыто на реставрацию
Со следующего учебного года на Смоленщине начнут готовить специалистов в сфере реконструкции и реставрации памятников. Подготовка студентов по востребованному направлению станет возможной после заключения в Москве трёхстороннего соглашения о реализации сетевой образовательной программы. Подписи под документом поставили губернатор Василий Анохин, президент Российской академии архитектуры и строительных наук, вице-президент Российской академии художеств, ректор МАРХИ Дмитрий
24.09.2025 12:40
Заменим и отремонтируем
Как развивают сферу ЖКХ в регионе? В Москве прошёл Всероссийский форум развития ЖКХ, организаторами которого выступили Минстрой РФ и Правительство Москвы. С приветственным словом к участникам обратился министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин. Глава ведомства отметил, что форум – это площадка для выработки решений, которые напрямую отражаются на качестве жизни миллионов людей. 2