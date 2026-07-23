Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Происшествия

Полицейский спас тонувшего в реке мужчину в Карачеве

2026, 23 июля 13:47
Полицейский спас тонувшего в реке мужчину в Карачеве
Источник фото

Полицейский спас тонувшего в реке Снежеть мужчину в Карачеве. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

Вечером 17 июля в Карачеве сотрудники экипажа патрульно-постовой службы полиции заметили мужчину, сидевшего на металлическом ограждении плотины через реку Снежеть. Полицейские подошли к нему, чтобы указать на опасность его местонахождения. Мужчина не отреагировал и не отвечал на вопросы правоохранителей. Внезапно он упал в воду и стал тонуть. Старшина полиции Павел Королев спрыгнул за потерпевшим. На помощь стражу порядка пришли двое рыбаков. Вместе они вытащили тонущего мужчину на берег.

В это же время напарница полицейского лейтенант полиции Кристина Беспалько вызвала на место происшествия скорую помощь. Медработники осмотрели 62-летнего жителя. Брянец пояснил, что почувствовал недомогание. Он присел на ограждение плотины и не заметил, как потерял сознание.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Врио губернатора Брянской области встретился с начальником Московской железной дороги
23 июля 15:32
Врио губернатора Брянской области встретился с начальником Московской железной дороги
Учения с Китаем: Красный Крест переходит от меморандума к совместной работе в поле
23 июля 14:51
Учения с Китаем: Красный Крест переходит от меморандума к совместной работе в поле
Полицейские задержали обманувшего жителя Калининградской области брянца
23 июля 14:35
Полицейские задержали обманувшего жителя Калининградской области брянца

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (15934) брянск (7073) ДТП (2819) ГИБДД (2387) прокуратура (2147) уголовное дело (2086) Александр Богомаз (1998) суд (1796) авария (1700) мчс (1565) коронавирус (1272) дороги (1118)