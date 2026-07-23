Полицейский спас тонувшего в реке мужчину в Карачеве

2026, 23 июля 13:47

Полицейский спас тонувшего в реке Снежеть мужчину в Карачеве. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Вечером 17 июля в Карачеве сотрудники экипажа патрульно-постовой службы полиции заметили мужчину, сидевшего на металлическом ограждении плотины через реку Снежеть. Полицейские подошли к нему, чтобы указать на опасность его местонахождения. Мужчина не отреагировал и не отвечал на вопросы правоохранителей. Внезапно он упал в воду и стал тонуть. Старшина полиции Павел Королев спрыгнул за потерпевшим. На помощь стражу порядка пришли двое рыбаков. Вместе они вытащили тонущего мужчину на берег.

В это же время напарница полицейского лейтенант полиции Кристина Беспалько вызвала на место происшествия скорую помощь. Медработники осмотрели 62-летнего жителя. Брянец пояснил, что почувствовал недомогание. Он присел на ограждение плотины и не заметил, как потерял сознание.