Новый Дворец зимних видов спорта в Глинищеве готовят к открытию. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз посетил Брянский район. В селе Глинищево он побывал в новом Дворце зимних видов спорта. Спортивное учреждение специалисты готовят к открытию. В кабинетах и раздевалках рабочие устанавливают мебель. Также на главной арене стартовала заливка льда.

«В Брянском районе много детей, а начинать заниматься хоккеем можно с пяти лет, причем не только мальчишкам, но и девочкам. В области уже много примеров, когда они играют наравне с ребятами. Условия для занятий спортом создаются, а задача районной власти и тренеров — мотивировать детей и родителей, воспитывать и растить здоровое поколение», – подчеркнул Александр Богомаз.