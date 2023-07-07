Двух баллов не хватило брянскому выпускнику до максимального результата на ЕГЭ

Двух баллов не хватило выпускнику лицея в Жуковке до максимального результата на ЕГЭ по информатике. Об этом рассказали в региональном департаменте образования.

Единый государственный экзамен по информатике и информационно-коммуникационным технологиям в Брянской области сдавали 775 человек. От 80 до 99 баллов набрали 122 выпускника. В их числе семь участников, которые получили 95 баллов. А выпускнику лицея № 1 имени Д. С. Езерского города Жуковки Захару Силаеву до максимального результата не хватило все двух баллов.