Двух водителей отправили в колонию за смертельное ДТП у Кургана в Брянске

Обоих признали виновными в нарушении ПДД, повлекшем смерть.

Советский районный суд Брянска вынес приговор по резонансному уголовному делу о смертельном ДТП у Кургана Бессмертия. На скамье подсудимых оказались сразу два водителя 19 и 20 лет.

11 августа 2020 года на улице Дуки водитель Alfa Romeo поворачивал направо, не убедившись в безопасности маневра, и столкнулся с Lexus. Водитель Lexus ехал в попутном направлении со значительным превышением скорости.

В результате аварии погиб 24-летний пассажир Alfa Romeo – брянский барабанщик Максим Поздняков. Водитель выжил, но получил тяжелые травмы.

Водитель Lexus бросил машину на месте происшествия и сбежал. Позже он пришел в полицию с повинной.

Как сообщает региональная прокуратура, водитель Alfa Romeo получил шесть лет, водитель Lexus – два с половиной года колонии общего режима. В течение двух с половиной лет обоим запрещено садиться за руль.