Единый госэкзамен сдадут 5443 выпускника Брянской области

В этом году Единый государственный экзамен в Брянской области в основной период сдадут 5443 выпускника. Об этом сообщил врио по руководству департаментом образования и науки Брянской области Виктор Ширяев.
Итоговая аттестация в Брянской области пройдёт в три периода: досрочный (с 20 марта по 19 апреля), основной (с 26 мая по 1 июля) и дополнительный (с 6 сентября по 19 сентября). В досрочном этапе участвуют 99 человек. Они сдают экзамены в школе № 12 города Брянска.
На основной период зарегистрировались 5443 человека. Для них откроют 50 пунктов проведения ЕГЭ в школах, пять — на базе учреждений УФСИН и один — на дому.
Для получения аттестата выпускникам школ нужно сдать два обязательных предмета — русский язык и математику. Минимальные баллы: русский язык — 24 балла, а математика базовая — 3.
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