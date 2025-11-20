Брянские школьники и кадеты узнали об обучении в военных вузах. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.

Накануне в Брянском губернаторском Дворце имени Юрия Гагарина прошла XI Всероссийская информационно-агитационная акция «Есть такая профессия – Родину защищать!». Участие в мероприятии приняли преподаватели основ безопасности и защиты Родины и представители военно-патриотических объединений, а также более четырёхсот старшеклассников, студентов колледжей и техникумов Брянска и области, курсантов военно-патриотического клуба «Резерв».

Представители военных образовательных учреждений из Смоленска, Ярославля, Воронежа, Санкт-Петербурга, Череповца познакомили подростков с направлениями, которые можно освоить в этих учебных заведениях, рассказали о материально-техническом оснащении. На видеороликах ребята увидели жизнь и быт будущих защитников Отечества.

На мероприятии музыкальные композиции исполнили Оркестр Управления Федеральной службы войск национальной гвардии, сводный ансамбль силовых структур региона «Пересвет», группа «Дружина» пограничного управления ФСБ.