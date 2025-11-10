Три четверти века инженерной школы: брянские турбиностроители встречают юбилей

За 75 лет кафедра «Турбиностроение и трубопроводные транспортные системы» БГТУ подготовила армию специалистов — свыше 2000 инженеров, которые сегодня управляют крупнейшими энергетическими проектами страны

В августе 1950-го Министерство высшего образования СССР издало приказ № 1396 — документ, который запустил уникальную инженерную традицию. В Брянском институте транспортного машиностроения появилась кафедра «Турбостроение». Началась эпоха, которая длится уже 75 лет.

— Наши ребята всегда находят применение своим знаниям, — рассказывает доктор технических наук Михаил Шалыгин, который сегодня возглавляет кафедру. — Причем не только в России. География их работы впечатляет.

Цифры говорят сами за себя: выпускники брянской школы турбинщиков занимают ключевые посты в энергетике. Взять хотя бы Владимира Полозова — сегодня он главный инженер и первый замгендиректора «Газпром добыча Надым». Таких историй успеха — десятки.

— Мы выращиваем кадры, которыми гордимся, — подчеркивает Михаил Геннадьевич. — Их профессионализм и опыт открывают дорогу к самым ответственным должностям.

Юбилейные торжества пройдут 14 ноября. Начало в 10:30 в лаборатории паротурбинных и газотурбинных установок (Брянск, Институтская, 16). Организаторы приглашают всех заинтересованных лиц.

фото БГТУ