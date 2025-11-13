В Брянске проходят отборочные туры конкурса «Воспитатель года». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Муниципальный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года» стартовал в Брянске. Отборочные туры проходят на трёх площадках.

В детском саду №5 «Жар-птица» проводят презентации педагоги Бежицкого района, в детском саду №162 «Росинка» – воспитатели Советского района, а в детском саду №112 «Лисичка» – Володарского и Фокинского районов. Всего в конкурсе участвуют 41 воспитатель.

На первом этапе конкурсанты представят свои визитки и покажут мастер-классы для коллег. Жюри выберет лучших воспитателей, которые проведут занятие с незнакомыми им детьми. Затем участникам нужно подготовить просветительское мероприятие для родителей.

В итоге жюри выберет по одному воспитателю из каждого района. Они представят города на областном этапе.

Фото: Валерия Блохина («Брянская учительская газета»)