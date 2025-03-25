Экология отношений и природы: брянский конкурс «ПРОгород» раскрывает новую тему

В Брянске полным ходом идет подготовка к новому сезону литературно-художественного конкурса «ПРОгород: раскрученная история», который в этом году посвящен актуальной и многогранной теме экологии. Организаторы проекта приглашают к участию писателей, поэтов и художников региона, предоставляя им возможность творчески осмыслить экологические проблемы современности.

Конкурс предлагает участникам три основные номинации, каждая из которых позволяет раскрыть тему экологии с разных сторон. В номинации «Аллея прозы» принимаются экосказки, рассказы об экологии человеческих отношений, произведения в жанре научной фантастики, а также юмористические миниатюры экологической направленности. «Поэтический проспект» ждет от авторов городскую, любовную и пейзажную лирику, а также стихотворения о животных, отражающие взаимосвязь человека и природы.

Особенностью конкурса является номинация «Арт-пространство», которая делает проект доступным для художников всех возрастов. Участники разделены на три возрастные категории: до 14 лет, от 15 до 25 лет и старше 25 лет, что создает равные условия для конкурсантов и позволяет оценить работы с учетом возрастных особенностей авторов.

«Проект «ПРОгород» уникален тем, что объединяет разные поколения и разные виды искусства вокруг общей темы, которая сегодня волнует каждого — экологии нашей планеты и экологии человеческих взаимоотношений», — отмечают организаторы конкурса.

Важной особенностью проекта является возможность для одного участника попробовать свои силы сразу в нескольких номинациях, что стимулирует творческое развитие и позволяет авторам раскрыть свой потенциал в разных жанрах и форматах.

Оценивать работы участников будет компетентное жюри, в состав которого традиционно входят признанные деятели культуры и искусства Брянской области. Победители конкурса получат дипломы и возможность увидеть свои произведения опубликованными в итоговом сборнике «ПРОгород». В прошлом году обладатели Гран-при были также отмечены денежными призами, что стало дополнительным стимулом для участников.

Прием заявок на конкурс продлится до 1 июля 2025 года. Подробную информацию об условиях участия, требованиях к конкурсным работам и процедуре их подачи можно найти в официальном сообществе проекта «ПРОгород» в социальной сети ВКонтакте.

Конкурс «ПРОгород: раскрученная история» уже успел зарекомендовать себя как значимое культурное событие Брянской области, открывающее новые имена и способствующее развитию литературного и художественного творчества в регионе.

Источник: сайт МК в Брянске