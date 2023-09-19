Электрички стали ходить по новому графику в Брянской области

Расписание электричек временно изменилось в Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

В Брянской области специалисты меняют стрелочные переводы на станциях Брянск-Орловский и Синезерки. Из-за этого некоторые пригородные поезда будут отправляться раньше привычного графика.

19 сентября расписание изменится для поездов маршрута Брянск – Жуковка, а 21 сентября — на сообщении Брянск – Суземка, Брянск – Комаричи и Суземка – Брянск.