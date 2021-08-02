Еще восемь брянцев и один иногородний пациент умерли от коронавируса

Региональный оперштаб обновил статистику на 2 августа.

За минувшие сутки в Брянской области провели 918 исследований на коронавирусную инфекцию. Диагноз подтвердился у 251 человек. 195 жителей Брянской области выздоровели. Девять пациентов скончались.

С начала пандемии коронавирус унес жизни 817 брянцев и 85 приезжих из других регионов.