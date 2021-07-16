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Еще восемь брянцев умерли от коронавируса

2021, 16 июля 11:00 Общество
Еще восемь брянцев умерли от коронавируса
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Таковы данные регионального оперштаба на 16 июля.

За минувшие сутки медики провели 2465 дополнительных исследования на коронавирусную инфекцию. К 16 июля COVID-19 заразились 317 жителей Брянской области. 265 пациентов выздоровели. Восемь человек скончались.

С начала пандемии коронавирус унес жизни 663 жителей региона и 77 иногородних пациентов.

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