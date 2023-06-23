Ещё 14 брянских выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ

Ещё 14 выпускников Брянской области получили 100 баллов на ЕГЭ по истории и физике. Об этом рассказали в региональном департаменте образования.

Результаты единых государственных экзаменов по истории и физике стали известны выпускникам региона. Более 900 человек сдавали историю. Из них 256 школьников набрали от 80 до 99 баллов. А 13 выпускников получили высший балл.

Для ученицы Красногорской школы № 1 Алёны Жигало максимальный результат стал вторым. Она получила 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку

Физику сдали 987 человек, из которых 52 –набрали более 80 баллов. Максимальный результат показал выпускник гимназии № 6 Брянска Ярослав Воробьев.