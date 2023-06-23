Ещё четыре мультистобалльницы определились в Брянской области

Ещё четыре брянские выпускницы стали мультистобалльницами на ЕГЭ. Об этом рассказали в региональном департаменте образования.

Результаты ЕГЭ по обществознанию стали известны выпускникам Брянской области. Предмет сдавали около 2,4 тысячи человек. От 80 до 99 набрали 538 участников. 21 выпускник показали максимальный результат. Для четырех одиннадцатиклассниц 100 баллов на ЕГЭ стали вторыми.

Всего в регионе девять двухсотбалльниц: четыре успешно сдали русский язык и истории, две – русский язык и обществознание, две – историю и обществознанию и одна – русский язык и химию.