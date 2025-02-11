Ещё на четырёх маршрутах Брянска введут бесплатную пересадку

Ещё на четырёх автобусных маршрутах в Брянске в марте введут бесплатную пересадку. Об этом сообщили в городской администрации.

С 1 марта в Брянске введут бесплатную пересадку ещё на четырёх муниципальных маршрутах муниципальных. В список вошли автобусы №3, 8, 9 и 54. Их выбрали потому, что добраться в другие районы города пассажиры могут только сменив транспорт. .

Бесплатная пересадка действует при безналичной оплате проезда через терминал. В течение часа вторая поездка будет бесплатной. При этом, оплату картой необходимо провести оба раза. Терминал покажет два списания, но спишется сумма только за одну поездку.

Нововведение с прошлого года действует на маршрутах №3 и 54. Список маршрутов в мэрии обещали расширить.