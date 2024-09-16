Фестиваль уличного кино прошёл в 18 населённых пунктах Брянщины

Фестиваль уличного кино прошёл летом в 18 населённых пунктах Брянщины. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.
Фестиваль уличного кино в десятый раз прошёл минувшим летом по всей стране. Это – крупнейший в мире открытый показ российских короткометражных фильмов.
К фестивалю присоединились 18 городов и сёл Брянской области. Зрители посмотрели семь фильмов в летних кинотеатрах и домах культуры. Самыми активными стали учреждения Брасовского и Дятьковского районов.
Картины оценивали зрители и жюри. В регионе первое место занял фильм «Мама» (16+) режиссёра Алексея Кокорина. Вторым стал «На небо» (16+) Анны Иноземцевой. Тройку лидеров замкнула картина «Хейт» (16+) Сергея Филатова.
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