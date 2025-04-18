Фильм о брянском приграничье сняло федеральное издание

Фильм о Брянской области сняло федеральное издание Readovka. Корреспонденты побывали в приграничных населённых пунктах, которые регулярно подвергаются атакам ВСУ.

Так, журналисты посетили село Найтоповичи Унечского района. Там в январе в жилой дом врезался беспилотник. Жильцы рассказали о событиях того страшного дня.

«Мы спали, но услышали, что был взрыв на предыдущем доме. Там тоже упал беспилотник. А потом через 10 минут прилетел к нам», — рассказала Кристина Синюкова.

Несмотря на страшные воспоминания переезжать большинство жителей села не собираются.

А на главной площади рабочего поселка Климово 9 апреля прошлого года произошел взрыв. Там погибла женщина и ребенок, а трое прохожих получили травмы.

В Климово журналисты встретились с Фёдором Симоненко. Два года назад он спас двух девочек из автобуса при нападении террористов. 10-летний мальчик получил серьезное ранение, но отвел школьниц в безопасное место. Федор Симоненко учится в кадетской школе и является командиром взвода.

«После окончания этой кадетской школы я пойду учиться в Рязань на ВДВшника. Я горжусь, что сюда поступил. …. Мечта такая – чтобы все живы были, и мои братья вернулись домой. Они сейчас на Кременной», — поделился мальчик.

Фото: скриншот видео, телеграм-канал «Readovka»